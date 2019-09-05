شاهدوا والدة حلا الترك: لو عندي فيلا وفلوس كان أولادي اختاروني

بعد صمتٍ طويل، تحدثت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن قرار نجلتها العيش في منزل والدها المنتج البحريني محمد الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة بعد وصولها إلى السن القانونية.



وتظهر والدة حلا الترك في مقطع فيديو متداول، تقول فيه: “هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني”.

وكان الحكم النهائي لحضانة حلا الترك صدر قبل أشهر بعد أن منحتها المحكمة حرية الاختيار بأن تعيش مع والدها أو تختار الاستمرار مع والدتها، وذلك بعد بلوغها سن الرشد، واختارت حلا العودة إلى الحياة مجددًا مع والدها بعدما تصالحت معه، ونشرت العديد من الصور التي تجمعها به وبشقيقتها غزل ابنة دنيا بطمة.

ويبدو أنَّ عدم تعليق منى السابر على الموضوع هو أنها كانت تواجه حملة انتقادات بعد نشرها صور خاصة لها دون حجاب.