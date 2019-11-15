شاهدوا.. والدة محمد الشرنوبي ترد على أمل رزق بعد هجومها على ابنها : إحنا ناس متربية

أثارت تصريحات الفنانة أمل رزق عن الفنان محمد الشرنوبي، الخطيب السابق لابنتها لمى كتكت، والتي أكدت فيها أن ما يتعرض له الشرنوبي حاليا هو ذنب كل شخص دخل بيت لم يعرف قيمته، لافتة إلى أنها لم تتعاطف معه مطلقا في أزمة إيقافه الأخيرة، جدلاً كبيراً بين محبي وجمهور الشرنوبي.

وفي أول ظهور لها منذ بدء الأزمة ردت والدة الشرنوبي على هذه التصريحات عبر حسابها على “فيسبوك”، كاتبة: “بجد اترددت كتير قبل ما أنزل البوست بس بجد الكلام جه قدامي بالصدفة، أنتي بتجيبي سيرة شرنوبي ليه بعد أربع سنين من فسخ قراءة الفاتحة.. على فكرة مفيش حاجة تشتمي عليها وممكن الكل يدخل على البوست ويشوف الكومنتات اللي مكتوبة هيعرف مين شرنوبي ومين أنتي”.

وتابعت: “وعلى فكرة إحنا ناس متربية جداً جداً وكان ممكن أرد صح عليكي وأقولك مين اللي مش بيقدر البيوت المحترمة ومين اللي ساب مين!!! بس أنا أكبر بكتير من إني أرد على كلام ملوش معنى والردود اللي على البوست كانت كفيلة ترد عليكي”.

وكانت أمل رزق أوضحت في لقاء تلفزيوني، أنها لم تشعر بالشماتة مطلقاً تجاه ما يتعرض له الشرنوبي حالياً، مشيرة إلى أن ابنتها هي من تركته وليس هو، وفي نفس الوقت لم تتعاطف معه مطلقاً لأن كل شخص يدرك ما يفعله.

وأما عن النصائح التي وجهتها لابنتها قبل الارتباط مجدداً، أشارت أمل إلى أن ابنتها تلقت درساً قاسياً مما حدث لها مع الشرنوبي ولا تحتاج لنصيحة من أحد، قائلة: “لمى كانت في سن صغير وكان بالنسبة لها أول حب فحبت جامد جداً ولما قلبت قلبت جامد جداً، هي دلوقتي مابتطقش تسمع سيرته”.

وأشارت إلى أنها تلقت هجوماً شديداً من جمهور الشرنوبي بعدما صرحت بأنها رفضت زواج ابنتها منه ووافقت بعد ضغط منها، ولكن بعدها حدثت فضيحته واعتذر لها الجمهور فيما بعد.