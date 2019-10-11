شاهدوا.. وصول جثمان شوقي الماجري الى تونس

وصل جثمان المخرج التونسي الراحل ​شوقي الماجري​ الى بلده تونس قادماً من مصر بعدما فارق الماجري الحياة هناك على اثر ازمة قلبية.

وكان في استقبال جثمان الماجري في المطار العديد من افراد العائلة وكذلك بعض المقربين، وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي من لحظة وصول جثمان الماجري الى تونس.

بدورها أعلنت عائلة الماجري أن جثمان المخرج الراحل سيوارى الثرى عصر غد السبت في مقبرة الجلاز بالعاصمة التونسية تونس.

يذكر ان شوقي الماجري توفي عن عمر ناهز الـ58 عاماً جرّاء سكتة قلبية مفاجئة في مقرّ إقامته بمصر.

