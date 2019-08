شاهدوا وصية الرئيس التونسي الراحل لراغب علامة!

View this post on Instagram

شكراً #تونس على كلّ هذا الحبّ! أعاهدكم أن أبادلكم المحبّة والودّ دائماً، وأن أحافظ على وصيّة الرئيس الراحل #الباجي_قايد_السبسي بزيارة تونس دائماً والتواصل المستمرّ مع الشعب التونسي الذي يعتبرني إبنه وأنا بفخر أعتبر نفسي إبن #تونس_الخضراء❤🇹🇳 #راغب_علامة __________________ (part 1)