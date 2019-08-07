شاهدوا وصية الرئيس التونسي الراحل لراغب علامة!

كشف الفنان ​راغب علامة​ عن وصية الرئيس التونسي ​الراحل الباجي قايد السبسي​ له، اذ انه نشر صورا له من حفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، بدورته الخامسة والخمسين على صفحته الخاصة، وعلّق عليها قائلا: “شكرًا تونس على كلّ هذا الحبّ! أعاهدكم أن أبادلكم المحبّة والودّ دائمًا، وأن أحافظ على وصيّة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بزيارة تونس دائمًا، والتواصل المستمرّ مع الشعب التونسي الذي يعتبرني ابنه، وأنا بفخر واعتبر نفسي ابن تونس الخضراء”.

الجدير ذكره ان علامة لبّى أثناء تواجده في تونس دعوة وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين ومدير مهرجان قرطاج مختار الرصّاع على الغداء.



