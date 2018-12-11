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شاهدوا وصية محمود القلعاوي الأخيرة قبل رحيله

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شاهدوا وصية محمود القلعاوي الأخيرة قبل رحيله

شاهدوا وصية محمود القلعاوي الأخيرة قبل رحيله

كشفت مصادر مطّلعة نص الوصيّة التي تركها الفنان الراحل ​محمود القلعاوي​ لأسرته والذي غيّبه الموت مساء أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ79 عامًا، قدّم خلالها مئات الأعمال الفنية التي لاقت نجاحات كبيرة.

وترك القلعاوي وصية طلب فيها من أسرته تنفيذها حرفيًّا بعد وفاته جاء فيها: “أتمنى أن أموت وتظل الصورة الذهنية عني، أنني الفنان الذي يُضحك الجمهور”.

وتابع في وصيته:”يُرعبني أن أسمع أنني لا أجد مالاً أصرف منه على نفسي، فأضطر أن أقلل من مستواي ويقول الجمهور (مش لاقي اللي يشغله)، من الصعب على الفنان أن يكون مجرد شكل بعدما تعامل معه الجمهور على أنه يمتلك موهبة حقيقية”.

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