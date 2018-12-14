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شاهدوا.. وفاة الممثل المصري حسن كامي عن عمر يناهز 82 عاماً

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حسن كامي

حسن كامي

توفي الممثل المصري ​حسن كامي​ منذ قليل، عن عمر يناهز الـ82 عاماً. ومن المقرر تشييع جنازة الراحل بعد صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفسية في مصر.

حسن كامي ولد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1936، درس الحقوق في جامعة القاهرة، كما درس في معهد الكونسرفتوار.

عمل كامي في البداية كمغني أوبرالي، إلى جانب ذلك عمل موظف حجز في شركة طيران، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط.

قدّمه للمسرح الفنان الراحل ​محمد نورح​، ليشارك في عدد من المسرحيات ويبدأ مسيرته التمثيلية، ليشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. ومن أعماله: “كشف المستور” و”إسكندرية- نيويورك” و”دموع صاحبة الجلالة” و”ليلة سقوط بغداد”، وكان آخر أعماله فيلم “قدرات غير عادية” عام 2015.

حصل كامي على الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الأوبرالي من إيطاليا، وشارك في 270 أوبرا عالمية، وقام بدور البطولة في أوبرا عايدة عام 1974 على مسارح الإتحاد السوفيتي.

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