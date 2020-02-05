شاهدوا ياسمين رئيس تسخر من نفسها.. ومحمد إمام يرد عليها

نشرت الفنانة ياسمين رئيس فيديو من كواليس تصوير مشهد من فيلمها الأخير “لص بغداد”، ظهرت فيه مع دوبليرتها في الفيلم، وهي تتساءل عن سبب تأثر شكلها بالأسمنت الملقى عليها في المشهد دون ‏تأثر الدوبليرة، قائلة: “زيكو بتصور معايا ليه أنا لوني عمل كده وزيكو لأ، أنا كده لوني الأصلي إيه أنا مش فاكرة، بصوا زيكو بقى ‏فلة، معرفش بيستعملولي أسمنت وبيستعملولها إيه نشادر؟”‏



وتدخل الفنان محمد إمام في التعليقات ورد على فيديو ياسمين قائلًا: “إحنا بلعنا بتاع 4 كيلو أسمنت في الفيلم ده”. ‏



‎”يذكر أن فيلم “‎لص بغداد” عرض منذ أسبوعين وحقق إيرادات عالية بلغت أكثر من 20 مليون جنيه في مصر وحدها، حيث انطلق عرض الفيلم في عدة دول عربية منها الإمارات والاردن، وحضر بطل العمل محمد إمام العروض الخاصة هناك وأشاد بإقبال الجمهور على الفيلم، ويشاركه البطولة أمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب ‎.‎