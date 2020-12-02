تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري على السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، المقام بدار الأوبرا المصرية.

وقد ظهرت ياسمين وهي ممسكة بذراع الممثلة المصرية ​هبة مجدي​ التي ارتدت أيضاً فستاناً أسود أنيقاً.

واعتمدت ياسمين فستاناً بقصة “الكاب” إذ جاءت تنورته واسعة “كلوش” من قماش يشبه الفرو الصناعي كي يقيها البرد فيما كان في قسمه الأعلى ضيقاً على الصدر والخصر ومزيناً بتطريزات وواعتمدت كمين طويلين من الساتان ، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وعقد، وتركت شعرها منسدلا، كما اختارت ماكياجاً قوياً يتناسب مع الحدث.



ووسط مشاركة العدد كبير من الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات من مصر والعالم، أقيمت فعاليات افتتاح المهرجان في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ​فيروس كورونا​، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية وتألقت النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت الإعلامية المصرية ​إنجي علاء​ التي بدورها بدت غاية في الأناقة ووثقت الحدث،مقاطع فيديو وصوراً من إطلالات الفنانين المشاركين ومن بينها مقطع فيديو لدخول ياسمين صبري وهبة مجدي على السجادة الحمراء.









