شاهدوا.. ياسمين عبد العزيز ترقص في عيد ميلادها

احتفلت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ بعيد ميلادها يوم أمس الخميس، بحضور عدد كبير من الممثلين وابزرهم الممثل المصري أحمد العوضي الذي نشر مقطع فيديو من المناسبة ظهرت فيه ياسمين وهي ترقص على أنغام أغنية “انزل يا جميل في الساحة” للفنان اللبناني وليد توفيق، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان مسلسل “لآخر نفس” آخر أعمال ياسمين عبد العزيز من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، من بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغني، عواطف حلمي ومصطفى حشيش.