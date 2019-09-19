شاهدوا.. أغنية سعد لمجرد “يخليك للي” تتخطى الـ2 مليون في أقل من 24 ساعة

تخطت أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد “يخليك للي” التي أطلقها بالأمس على “يوتيوب” الـ2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والتي هي من كلمات جلال الحمداوي وألحانه وتوزيعه.
أما الأغنية فيقول مطلعها: “يخليك ليلي يا غزالي و نطير معاك في العلالي منخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة طيبة القلب و الحنانة شكون فحالي انا عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا…”.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد ديو جمعه بالفنان المصري محمد رمضان “إنساي” واستطاعا التصدر في المرتبة الأولى لعدة أسابيع على مواقع التواصل الإجتماعي وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة جداً.