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شاهدوا.. أغنية سعد لمجرد “يخليك للي” تتخطى الـ2 مليون في أقل من 24 ساعة

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saad lamjarred

تخطت أغنية الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ “يخليك للي” التي أطلقها بالأمس على “يوتيوب” الـ2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والتي هي من كلمات جلال الحمداوي وألحانه وتوزيعه.

أما الأغنية فيقول مطلعها: “يخليك ليلي يا غزالي و نطير معاك في العلالي منخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة طيبة القلب و الحنانة شكون فحالي انا عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا…”.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد ديو جمعه بالفنان المصري ​محمد رمضان​ “إنساي” واستطاعا التصدر في المرتبة الأولى لعدة أسابيع على مواقع التواصل الإجتماعي وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة جداً.

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