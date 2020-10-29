لفتت الفنانة المصرية يسرا الأنظار بإطلالاتها أثناء وقوفها أمام عدسات الكاميرات على سجادة مهرجان الجونة السينمائي. كما أثارت الاهتمام بمشاركتها في بعض الفعاليات التي نُظّمت على هامش الحدث، ومنها لقاء أُجري معها ضمن حلقة من برنامج “Trending” الذي يُعرض على شاشة MBC4.

ورداً على سؤال يتعلق بانتشار فيروس كورونا، قالت يسرا إنه يجب الالتزام بالتدابير، وأشارت إلى أن بعض الأشخاص لا يخرجون من منازلهم ويصابون بالمرض. وعبّرت عن رفضها تناول مسألة الوباء في عمل حديث مشيرةً إلى أنه لا بد من الانتظار الى حين انتهاء الواقع المُعاش من أجل رؤيته عن بُعد بشكل بانورامي. وبطريقة عفوية طريفة علّقت بأنه لا يمكن التمثيل مع وضع الكمّامات.

وأجابت خلال اللقاء على سؤال عن الأدوار التي يمكن أن تُسند إلى من هم في مثل سنّها، مبديةً استغرابها لمقولة إنه لا تتم كتابة أعمال من أجلهن بالسؤال: “أمال عادل إمام استمر ازاي؟ أنا عملت دور أم من سنة 82 وما كنتش كبيرة”.

واعترضت يسرا على ترداد عبارة “بعمرك”؟! لافتةً إلى أنها ليست متقدّمة في السنّ ولا في السبعينيات، وتابعت: “أنا سعيدة أن عمري كده وشكلي كدة وربنا مديني النعمة دي”، معتبرةً أن من المهم الحفاظ على النعمة، واختتمت بالقول: “اللي جواك بيطلع علي براك”. وأحدث هذا ضجة كبيرة على حساب البرنامج في “إنستغرام” حيث حقق الفيديو أكثر من 99 ألف مشاهدة.