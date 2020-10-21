كشفت الممثلة المصرية يسرا خضوعها لعمليات تجميل، وقالت إن ما من إمرأة تحب أن تكبر في السن، لكنها ضد المبالغة في ​عمليات التجميل​، التي تغير في ملامح ​النساء​، مشيرةً إلى أن بعض الفتيات يبدأن الخضوع لعمليات التجميل في منتصف العشرينيات.

وأضافت يسرا خلال مقابلة في برنامج “It’s Show Time”، الذي تقدّمه الإعلامية المصرية ​مها الصغير​، عبر قناة CBC المصرية، أنها تجري عمليات حقن ب​البوتوكس​ وتتناول فيتامينات تغذّي ​البشرة​، لكنها ترفض أية عملية تجميل تغيّر من ملامحها وشكلها الذي عرفها به الجمهور.

وتابعت أن المخرج المصري الراحل ​يوسف شاهين​ وصفها بأن عينيها دائماً تعكس الحزن الذي بداخلها، وجعل الممثل المصري ​خالد النبوي​ يقول لها تلك العبارة، ضمن أحد مشاهد فيلم “​المهاجر​”.

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