كشفت الممثلة المصرية يسرا خضوعها لعمليات تجميل، وقالت إن ما من إمرأة تحب أن تكبر في السن، لكنها ضد المبالغة في عمليات التجميل، التي تغير في ملامح النساء، مشيرةً إلى أن بعض الفتيات يبدأن الخضوع لعمليات التجميل في منتصف العشرينيات.
وأضافت يسرا خلال مقابلة في برنامج “It’s Show Time”، الذي تقدّمه الإعلامية المصرية مها الصغير، عبر قناة CBC المصرية، أنها تجري عمليات حقن بالبوتوكس وتتناول فيتامينات تغذّي البشرة، لكنها ترفض أية عملية تجميل تغيّر من ملامحها وشكلها الذي عرفها به الجمهور.
وتابعت أن المخرج المصري الراحل يوسف شاهين وصفها بأن عينيها دائماً تعكس الحزن الذي بداخلها، وجعل الممثل المصري خالد النبوي يقول لها تلك العبارة، ضمن أحد مشاهد فيلم “المهاجر”.
كشفت الممثلة المصرية يسرا خضوعها لعمليات تجميل، وقالت إن ما من إمرأة تحب أن تكبر في السن، لكنها ضد المبالغة في عمليات التجميل، التي تغير في ملامح النساء، مشيرةً إلى أن بعض الفتيات يبدأن الخضوع لعمليات التجميل في منتصف العشرينيات.