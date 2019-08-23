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شاهدوا 5 قتلى في حفل فنان عربي.. والسبب صادم!!

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تحول حفل الفنان الجزائري ​عبد الرؤوف دراجي​ المعروف بـ “سوكلينغ” الى مأساة حقيقية بعد ان توفي 5 اشخاص نتيجة كترة العدد والتدافع الكبير بين الموجودين.
وقال مصدر من أحد مستشفيات الجزائرية أنّ 5 أشخاص على الأقل ماتوا ليلة الخميس الماضي خلال التدافع القوي حفل لمغنّي “الراب” عبد الرؤوف دراجي في العاصمة الجزائرية على استاد “20 أوت”.
وعلى الرغم ان الحفل سيعود ريعه الى الاعمال الخيرية الا انه لم ينته على خير فصدم القيمون عليه بكثرة عدد الحشود في الاستاد ما سبب بموت عدد من الحاضرين.

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