شاهد آخر صورة نشرها حسن كامي من منزله

رحل عن عالمنا بعد أزمة صحية طارئة، صباح اليوم الجمعة 14 ديسمبر الفنان الكبير حسن كامي، ومن المقرر تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة.



من بين الأنشطة الأخيرة التي قام بها حسن عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، نشره في 27 نوفمبر الماضي صورة جديدة له أمام شجرة الكريسماس من منزله، معلقًا “المنزل، والتحضير لاحتفالات أعياد الميلاد 2018”.

يشار أن الراحل الفنان حسن كامى ممثل ومغنى أوبرا مصري وينتمى للأسرة العلوية، حصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، درس الغناء الأوبرالي بمعهد الكونسرفتوار، إلى جانب دراسات عليا موسيقية يإيطاليا، بدأ حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران، أدى دور البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا والدنمارك، وحصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير.