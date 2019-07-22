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شاهد .. آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية البحرينية الراحلة ” صابرين بورشيد ” بعد إعلان خبر وفاتها بعد صراع مع مرض السرطان صباح اليوم الإثنين .

ويظهر بالفيديو احتفال متابعات لصابرين إلى جانب الأطباء والممرضات بعيد ميلادها ال ( 34 ) يوم 11 يونيو الماضي وهي بالمستشفى في آخر ظهور لها قبل وفاتها .

حيث قاموا بمفاجآتها بزيارتها وإحضار قالب حلوى لها وتم تصوير ذلك من داخل غرفتها بالمستشفى خلال رحلة علاجها .

وقاموا بالغناء لها وتزيين الغرفة .. بالإضافة إلى كتابتهن لرسالة دعم لها بهدف إدخال البهجة إلى قلبها ورفع روحها المعنوية .

ولكن لم تظهر صابرين بشخصها في مقطع الفيديو خلال الاحتفال .

وظهرت في آخر تعليق لها في أبريل الماضي عبر حسابها على موقع ” سناب شات “ قبل مغادرتها إلى خارج البحرين للعلاج لكي تطمئن الجميع عن صحتها .

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