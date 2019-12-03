شاهد.. أجواء عيد الميلاد في منزل اليسا

شاركت الفنانة اللبنانية اليسا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادها لعيد الميلاد الذي يحل بعد اسابيع قليلة.
وقد نشرت اليسا صورة من منزلها، وذلك عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها شجرة ميلاد مع الزينة.
وكان لافتا وضع إليسا اسم صديقتها المصرية المقربة أنجيلا السيسي على الشجرة إلى جانب اسمها.
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good night beautiful #toronto @eliesaabworld @hajjarjosiane @rizmike #elissa
وأنجيلا السيسي هي صديقة إليسا منذ سنوات، وتعتبرها المغنية اللبنانية بمثابة ابنتها بحسب ما صرّحت في مقابلتها الأخيرة مع برنامج «معكم منى الشاذلي».