تداولت بشكل كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي بعض الصور الجديده للثنائي الشهير رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وزوجته الفنانه ياسمين صبري، يتجولان على كورنيش الإسكندرية في الساعات الأخيرة قبل أذان المغرب وموعد الأفطار.

وذلك بعد أن قام أحد المعجبين برجل الأعمال وزوجته الفنانة ياسمين صبرى، بألتقاط بعض الصور معهما أثناء تواجدهما على كورنيش الإسكندرية، ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وصورة أخري ظهر فيها الزوجان وهما يقومان بالتمشية علي ضفاف البحر.

ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة يتجولان في شوارع الإسكندرية

رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشبمة مع أحد المعجبين

الفنانة ياسمين صبري مع أحد المعجبين

يُذكر أن أعلن أبو هشيمة أرتباطة رسمياً بالفنانه ياسمين صبري في شهر أبريل الماضي، وذلك في أحتفال عائلي بسيط،احتراماً للإجراءات الإحترازية المُتّبعه للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم الاحتفال بالزاوج وإقامة حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد شهر رمضان