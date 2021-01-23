أحيا الفنان المصري ” عمرو دياب ” حفلا ليلة أمس الجمعة ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في ستاد دبي الدولي .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل لعمرو دياب برفقة أبنائه التوأم ” عبد الله وكنزي ” من زوجته ” زينة عاشور ” على خشبة المسرح .

وظهر عمرو دياب وهو يحتضن أبنائه ويغني لهما أغنيته الشهيرة ” قمرين ” والذي كان قد أطلقها في عام 1999 بمناسبة ولادتهما .. وبدا عبد الله عمرو دياب متفاعلا مع الجمهور ورقص هو وشقيقته على أنغام الأغنية .

يذكر أن هذا الحفل هو الأول للهضبة بعد طرحه لألبومه الجديد ” يا أنا يا لأ ” الذي صدر منذ عدة أيام وحقق نجاحا كبيرا .