نشرت الفنانة ” مي سليم ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” احتفالا بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة ” لي لي ” .

وظهرت مي سليم في الصورة برفقة إبنتها لي لي وهي تحملها على ظهرها وتلاعبها ووجهت في تعليقها عليها رسالة عبرت من خلالها عن حبها الشديد لها .

فكتبت قائلة : ” النهاردة عيد ميلاد أحلى حاجة في حياتي لي لي ربنا يخليكي ليا يارب .. كل سنة وإنتي معايا وكل سنة وإنتي أغلي حاجة في حياتي كل سنة وإنتي حلوة ” .

وتابعت : ” يارب أشوفك أسعد الناس ويحفظك من كل شر .. بحبك .. ربنا يحفظ كل أولادنا ” .