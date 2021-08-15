تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة للفنانة المصرية المعتزلة ” نسرين ” في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب طويلة .

وظهرت نسرين في الصورة برفقة زوجها الفنان ” محسن محي الدين ” وإبن خالها الممثل ” محمد السنهوري ” الذي نشر هذه الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتب محمد السنهوري في تعليقه عليها : ” بنت عمتي الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محي الدين .. ربنا يعطيكم الصحة والعافية ” .

يذكر أن الفنانة نسرين كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل في عام 1991 بعد إعلان زوجها الفنان محسن محي الدين اعتزاله أيضا ثم ارتدت الحجاب بعد ذلك .