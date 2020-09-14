أقام قصر السينما يوم أمس الأحد ندوة استضاف بها الفنانة المصرية ” سميرة أحمد ” ضمن فعاليات برنامج ” نجم وندوة ” الذي يقام داخل القصر برئاسة الفنان ” تامر عبد المنعم ” وذلك لتكريمها على مجمل أعمالها وتقديرا لمشوارها الفني .

كما أشرف على إدارة الندوة الناقد الفني ” طارق الشناوي ” التي شهدت حضور زوجها المنتج ” صفوت غطاس ” ومجموعة من الاعلإميين من بينهم الإعلامية ” بوسي شلبي ” .

وأعربت سميرة أحمد خلال الندوة عن سعادتها بهذا التكريم وبدا عليها التأثر الشديد ووجهت الشكر لكل الحضور .

وتحدثت عن علاقتها بزميلاتها في الوسط الفني مشيرة إلى أن جيلها لم يكن عنده غيرة فنية من بعضهم خاصة أن كل فنانة كان لها شخصيتها المستقلة .

وأشارت إلى غيابها عن الفن منذ أن قدمت مسلسل ” ماما في القسم ” في عام 2010 .. مضيفة إنها ستتبرع بأجرها عن مسلسها المقبل لصندوق تحيا مصر دعما منها للبلد في هذه الظروف .