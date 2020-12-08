نشرت الفنانة المصرية ” صفية العمري ” صورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من أحدث ظهور لها خلال حضورها لغعاليات عرض فيلم ” حظر تجول ” المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 42 .

وظهرت صفية العمري في إحدى الصور برفقة الفنان ” إلهام شاهين ” بطلة الفيلم .. وفي صورة أخرى مع الإعلامية بوسي شلبي والفنانة هالة صدقي .

وكتبت صفية العمري في تعليقها على الصور مبدية إعجابها بالفيلم وسعادتها بصديقتها قائلة : ” شاهدت أمس الفيلم الرائع ” حظر تجول ” للفنانه الرائعة والصديقة الحبيبة إلهام شاهين وإخراج أمير رمسيس .. فيلم مُشرف بكل المقاييس تحية لكل المشاركين به ” .