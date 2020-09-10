أجرت الفنانة اللبنانية ” سميرة توفيق ” لقاءا مع مجلة زهرة الخليج تحدثت من خلاله عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها لعملية قسطرة في القلب وعن عدد من الأمور الأخرى حول حياتها وذكرياتها .

فأشارت سميرة توفيق في بداية حديثها إلى تحسن وضعها الصحي في الوقت الحالي بعد العملية .

وأشادت بمدينة أبو ظبي مدينة السلام والحضارة وبعدة مناطق في دولة الإمارات والتي شهدت تطورا كبيرا متمنية أن تصل جميع الدول العربية إلى هذا المستوى .

وتحدثت سميرة توفيق حول تاريخها ومشوارها الفني مشيرة إلى إنها المطربة الوحيدة التي غنت في ” الأوبرا هاوس ” بأستراليا والتي تمت دعوتها لحضور حفل إفتتاحها والغناء فيه .

وأضافت : ” لما بتزرعي شي صعب حدا غيرك يجي يزرع مثلك أو تطلع النبتة مثلك هذا شي من رب العالمين .. الحمد لله لغاية هلا ما إجت واحدة تخلفني ” .

وتابعت متحدثة عن أهلها وأسرتها قائلة : ” دايما الإنسان حمايته هي أهله واللي ما عنده أهل وعزوة ما بيعيش .. وجو الفن وقتها كان كتير صعب غير هلا وأنا كنت كل ما بطلع بتطلع مع أهلي اللي بيهموني قبلي أنا وبقبل أي حدا بالدنيا ” .

وأكدت سميرة توفيق خلال اللقاء على حبها وعشقها للأغنية الأردنية التي اشتهرت بها فقالت : ” هي حياتي وبموت فيها الأغنية الأردنية تاريخي وجذوري في الأرض أنا أصلا البادية الأردنية وما بقدر انسى الأردن ” .