نشرت الفنانة المصرية ” حنان ترك ” صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري جمعتها بزوجها .

وذلك في احتفالها بمرور 9 أعوام على اللقاء الأول لها مع زوجها .. فكتبت في تعليقها على الصورة : ” زي النهاردة من 9 سنين كان أول مرة نشوف بعض .. أحلي سنين عدت وإن شاء الله اللي جاي أحلى ” .

يذكر أن الفنانة حنان ترك كانت قد أعلنت عن تركت عالم الفن منذ ما يقرب من 8 سنوات وقررت الاعتزال .. وكانت قد ترددت مؤخرا أنباءا حول عودتها من جديد إلى الساحة الفنية بعد عرض عدد من السيناريوهات عليها .

وكشفت مصادر مقربة منها أنها تدرس قرار العودة إلى التمثيل ولكنها لم تتخذ القرار النهائى في هذا الشأن الذي تتمهل فيه .. وأنها لم تغلق الباب تماما نحو العودة ولكن فى نفس الوقت لا تميل كثيرا إلى العودة .