شاركت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا وجهت من خلاله رسالة رومانسية إلى زوجها الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” ولطفلها الذي تستعد لإنجابه في الفترة المقبلة .

وتضمن المنشور صورة مجمعة ظهرت بها لقطات من خطوبة وزواج معاذ العمري وديانا كرزون وصورة للأخيرة وهي حامل وتبدو عليها علامات الحمل بشكل واضح .

وكتبت ديانا كرزون في تعليقها على الصورة : ” أحببتُ رجل هو صديقي وحبيبي وقطعة من قلبي .. هو نعمة سأظل اشكر الله عليها .. إني إستودعتك زوجي وعمره وعافيته فيارب أحفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت ” .

وتابعت : ” وها نحن ننتظر طفلنا الأول قطعة من قلبنا .. سنحرص عليك جيداً .. سنبقى معك دائمآ وإن وقعت سنساندك على أكتافنا .. سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا .. اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا ” .