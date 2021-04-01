تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ل ” طيبة ” إبنة الفنانة ” روبي ” وزوجها السابق المخرج ” سامح عبد العزيز ” في أحدث ظهور لها .

حيث نشر المخرج سامح عبد العزيز مجموعة من الصور لإبنته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” خلال تواجدها معه في لوكيشن تصوير مسلسل ” حرب أهلية ” .

وكتب سامح عبد العزيز في تعليقه على الصور : ” توتي ” في إشارة منه إلى إسم دلع إبنته طيبة .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أشادوا وتغزلوا بجمالها وعن وجه الشبه الكبير بينها وبين والدتها ” روبي ” .

يذكر أن روبي وسامح عبد العزيز كانا قد ارتبطا في عام 2014 بعد قصة حب استمرت 5 سنوات ورغم ذلك لم يدم الزواج طويلا وانفصلا بعد أشهر قليلة من إنجاب طفلتهما طيبة .

وبعدها عادا مجددا إلى الزواج ولكن ظهرت بينهما الخلافات والمشاكل مرة أخرى حتى رفعت روبي قضية خلع ضده ثم أعلنا انفصالهما رسميا .