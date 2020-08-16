نشرت الفنانة التركية ” هازال كايا ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة إبنها ” فكرت ” في أحدث ظهور له .

وظهرت هازال كايا وهي جالسة محتضنة طفلها وتخضع للماكياج من داخل موقع تصوير فيلمها الجديد ” ماذا يحدث لي ” .

وكتبت هازال في تعليقها على الصورة قائلة : ” الأم العاملة .. الموسم الرابع ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين انقسمت تعليقاتهم بين من أثنى على اهتمامها بطفلها واحترامها لأمومتها ورغبتها فى الاعتناء بطفلها حتى فى أوقات عملها .

وبين من انتقدها على تواجد طفلها معها في موقع التصوير خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا والخوف عليه من العدوى وأنه كان من الأفضل تركه مع مربية فى المنزل أو أحد أقاربها .