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شاهد .. أحدث ظهور ل ” لقاء سويدان ” بعد قرارها باعتزال الفن

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نشرت الفنانة المصرية ” لقاء سويدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أثناء تواجدها خارج مصر .

وعبرت لقاء سويدان من خلال الصورة عن الحالة التي تمر بها حيث أشارت إلى إنها تمر بحالة من الفراغ وخاصة بعد قرارها الذي اتخذته مؤخرا باعتزال الفن .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” لقاء سويدان .. دبي .. مصر .. لبنان .. كورونا .. فراغ ” .

وتفاعل المتابعون عللى الصورة والذين انقسمت تعليقاتهم بين مؤيد لها على قرار الاعتزال ويشجعها على الاستمرار فيه .. وبين من يطالبها بالعودة عن هذا القرار والرجوع إلى التمثيل .

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#لقاء_سويدان #دبي #مصر #لبنان #كورونا #فراغ 😀😀😀

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