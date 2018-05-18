شاهد: أحلام ظهرت بدون مكياج.. وكارهي النجمة الخليجية لم يرحموها بتعليقاتهم السلبية

نشرتْ الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها في سناب شات، مقطع فيديو، أرادتْ من خلاله الترويج لأحد مستحضرات العناية بالبشرة، ما أدّى إلى تداول المقطع عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشكل ساخر. وظهرتْ أحلام في الفيديو، وهي تخضع لعلاج البشرة، بدون مكياج نهائياً، فبدتْ بشرتها محمرة ومتورّمة.



وفتح مقطع الفيديو الباب أمام كارهي النجمة الخليجية، الذين لم يرحموها بتعليقاتهم السلبية.

وتناولتْ بعض الصفحات الفنية الساخرة على إنستغرام مقطع الفيديو، لتباين آراء النشطاء بين مهاجمة لأحلام، وأخرى مدافعة عنها.

وقال أحد النشطاء: “قل أعوذ برب الفلق”، بينما قال آخر: “مع فلتر وهيك”. وانتقد آخرون أصحاب الصفحات الفنية تلك، بتوجيه رسائل تطالب بتوقّفهم عن السخرية من النجوم.

فقال أحد النشطاء: “الصيام ليس فقط عن الأكل والشرب، الصيام هو صيام الجوارح عن كل ما يغضب الله عز وجل ومن ضمنها الغيبة والنميمة”.

وأكّد آخر: “حرام ليش تحكو عنها هيك، بتعيبو على خلقة رب العالمين، وهالشي حرام، ما في حدا بيختار شكلو”.