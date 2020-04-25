قام النجم أحمد السعدنى بتهنئة جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم عبر حسابه الرسمى بموقع “أنستجرام “بطريقة كوميدية مستخدمًا فلتر”سناب شات” الذي جعله يظهر مرتديا (الحجاب)،

وهنئ الفنان الجميع متمنياً لهم الخير والبركة وعلّق قائلاً: “رمضان كريم كل سنة وإحنا بخير”.

وتلقى السعدنى كثيرا من التعليقات الطريفة والمُهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه، ومن أبرز التعليقات كان تعليق الفنان شيكو حيث قال”المهم متقعلوش بعد رمضان” وأيضا تعليق النجمة غادة عادل قائلة: “دة الزى بتاع رمضان”.

وفي الشأن الدرامى، عُرض مؤخراً للفنان أحمد السعدنى مسلسل “شبر مية” والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشاركه فى البطوله عدد من النجوم والفنانين، كالفنانة نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوي، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندى موسى، وحنان سليمان، وآخرين، المسلسل من تأليف شريف بدر ‏الدين، و‏إخراج طارق رفعت ‏.‏

ويُذكر أن أعتذر السعدنى عن مشاركته فى مسلسل “لعبة النسيان”، مع الفنانة دينا الشربينى والفنان محمود قابيل والمأخوذ عن فورمات إيطالي ، يكتب له السيناريو الوحوار تامر حبيب و يخرجه هاني خليفة، والذي يعرض حالياً علي القنوات الفضائية ضمن السباق الرمضانى 2020 .