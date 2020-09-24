نشر الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر أحمد الفيشاوي في الصورة وهو داخل صالة الجيم من أمام المرآة ويظهر على أجزاء كثيرة من جسمه ” التاتو ” .. وكتب في تعليقه عليها : ” 100 تاتو ضد المسح ” .

وهو الأمر الذي جعل المتابعين يوجهون له الانتقادات في تعليقاتهم معتبرين ما يقوم به تحديا للفتوى التي أصدرها أحد علماء الأزهر الشريف بأن وضع الوشوم على الجسم نوع من الجاهلية وتقديس الأصنام مثلما كان يفعل العرب قبل الإسلام الذين كانوا يعبدون الأصنام .

كما اعتبر البعض بأن ما يفعله أحمد الفيشاوي هو نوع من أنواع التفاخر والتباهي بوجود أكبر عدد من الوشوم على جسده .