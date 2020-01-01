شاهد .. أحمد الفيشاوي يحتفل بليلة رأس السنة ب ” الفسيخ والبصل “

نشر الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو وهو يحتفل بالعام الجديد وليلة رأس السنة ولكن بطريقة غريبة ومختلفة عن المألوف .
حيث ظهر أحمد الفيشاوي في مقطع الفيديو وهو يستعد لتناول الفسيخ مع البصل الأخضر والليمون .
وكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” احتفالي بليلة رأس السنة ” .
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