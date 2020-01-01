الصفحة الرئيسية فن شاهد .. أحمد الفيشاوي يحتفل بليلة رأس السنة ب ” الفسيخ والبصل...

شاهد .. أحمد الفيشاوي يحتفل بليلة رأس السنة ب ” الفسيخ والبصل “

بواسطة -
0 834

نشر الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو وهو يحتفل بالعام الجديد وليلة رأس السنة ولكن بطريقة غريبة ومختلفة عن المألوف .

حيث ظهر أحمد الفيشاوي في مقطع الفيديو وهو يستعد لتناول الفسيخ مع البصل الأخضر والليمون .

وكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” احتفالي بليلة رأس السنة ” .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

احتفالي بليله رأس السنه 😎 #fishawy #newyear #egocomm

A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.