شاهد .. أحمد الفيشاوي يحتفل بليلة رأس السنة ب ” الفسيخ والبصل “

نشر الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو وهو يحتفل بالعام الجديد وليلة رأس السنة ولكن بطريقة غريبة ومختلفة عن المألوف .

حيث ظهر أحمد الفيشاوي في مقطع الفيديو وهو يستعد لتناول الفسيخ مع البصل الأخضر والليمون .

وكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” احتفالي بليلة رأس السنة ” .