سخر الفنان المصري أحمد الفيشاوي من تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس لمواطنه الفنان محمد رمضان بـ الفنان العالمي الراجل مايكل جاكسون”.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو،عبر حسابه على انستغرام، يظهر فيه مايكل جاكسون وهو يضحك بصورة هيستيرية وعلق عليها الفيشاوي بكتابة: “لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر”.

وقد تقاعل متابعو الفيشاوي مع الفيديو بين مؤيد اعتبر انه “قصف جبهة” فيما قال اخر “حقك طبعا هو مش مايكل جاكسون بس هو بصراحه مجتهد وبيشتغل ومسمع واغانيه فى من دبى لمصر شغاله نار خد منى نصيحه اشتغل انت كمان انت ممثل موهوب وشيل الوشوم من جسمك وارجع بنى ادم طبيعى ده رأى واحد بيحب تمثيلك بصراحه”.

وطرحت الشركة المنتجة لأغنية «نمبر 2» للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها «الفيشاوي» من الفنان محمد رمضان، صاحب الأغنية الشهيرة «نمبر 1».

وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل «كاريكاتير» داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم «الفيشاوي» بـ لكم «رمضان» بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.