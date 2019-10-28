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شاهد .. أحمد حلمي يسخر من نفسه بسبب صورة له مع محمد حماقي

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نشر الفنان المصري ” أحمد حلمي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورتين يظهر فيهما مع الفنان المصري ” محمد حماقي ” .

إلا أن الفارق الزمني بين الصورتين يبلغ 13 عاما .. حيث أن الصورة الاولى كانت في عام 2006 من كواليس تسجيل أغنية ” واحدة واحدة ” التي قدمها حماقي في فيلم ” جعلتني مجرما ” والذي كان من بطولة ” أحمد حلمي ” .

أما الصورة الثانية فتم التقاطها مؤخرا أثناء تقديم حلمي وحماقي نفس الأغنية أثناء تواجدهما في احتفالية مبادرة ” دكان الفرحة ” التي أطلقها صندوق تحيا مصر لتسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج والتي أقيمت في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

والتي شهدت وجود عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي و لبلبة و كندة علوش و وفاء عامر و ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري .

وكتب أحمد حلمي في تعليقه على الصور ساخرا فقال : ” الصورة دي من ١٣ سنة .. الفرق الوحيد بين الصورتين إن حماقي طول وأنا فضلت زي ما أنا ” .

الصوره دي من ١٣ سنه الفرق الوحيد بين الصورتين ان حماقي طول وانا فضلت زي ما انا

Posted by ‎أحمد حلمي Ahmed Helmy‎ on Sunday, October 27, 2019

 

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