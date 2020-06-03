حل الفنان ” أحمد زاهر ” ضيفا مع الإعلامية ” مها الصغير ” في حلقة من برنامج ” It’s showtime ” والذي تحدث من خلالها عن أعماله الفنية والفترات الصعبة التي مرت به حياته .

وبسؤاله عن التغيرات التي طرأت عليه منذ بداياته في عام 2000 إلى وقتنا الحالي أجاب أحمد زاهر بإنه تغير وتطور كثيرا خاصة بعد الظروف المرضية القاسية التي مر بها بعد إصابته بفيروس .

فقال : ” الظروف دي تعبتني جدا نفسيا وقعدت 3 سنين في البيت ووصل وزني ل 185 كيلو وحلمي ضاع واتدمر وكنت عاوز أموت وبقول لربنا سرع وكنت مسلم راية وعايز اتكل على الله ” .

وتابع أحمد زاهر : ” قعدت 3 سنين مش بمثل مفيش جنيه بيخش البيت أو إزازة ماية في التلاجة .. وكانت فترة قاسية أوي عليا ولكنها خلتني بحس أكتر وبقدر الأشياء ” .

وأكد على أن مع قسوة هذه الفترة في حياته والتي أصيب فيها بالاكتئاب الحاد لولا وقوف زوجته بجانبه وتشجيعها له ما كان تجاوز هذه المحنة .

وعن عودته للتمثيل من جديد بهد هذه الفترة قال إنه كان يشعر بالرعب عند تصوير مشاهده في فيلم ” كابتن هيما ” بسبب ابتعاده عن التمثيل لمدة طويلة .

وأضاف : ” المشاكل هي اللي بتعلم وبتقوي ومهما الواحد يقع لازم مييأسش ويثابر ويقوم على رجله تاني وينجح من جديد .. ولما رجعت مقولتش لأ مع إني رجعت في مكان أقل من مكاني بس حفرت في الصخر من جديد ” .