تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفعال الفنان المصري أحمد زاهر على معجبين اقتربوا من ابنته ليلى محاولين التقاط صور معها وذلك خلال تكريمها في مهرجان همسة..

وانفعل أحمد زاهر خلال المقطع المصور مرتين على شابين حاول كل منهما التقاط صورة “سيلفي” مع ابنته ليلى.

وقال زاهر للشاب : “بلاش التلزيق دا ما يصحش كده يا جماعة بعد إذنكم .. لازم أمشي بجاردات”.

وشارك أحمد زاهر صورا له خلال تكريمه من مهرجان همسة الدولي، عبر حسابه على انستغرام.وعلق أحمد زاهر قائلا ” الحمدلله و الشكر لله جائزه افضل ممثل لعام ٢٠٢٠ من مهرجان همسه الدولي وجائزه افضل ممثله شابه ليلي احمد زاهر فضل و نعمه شكرا للمهرجان و شكرا للجمهور العظيم اللي صوتلي”.