شاهد… أحمد مكي يعلن عن عودة “الكبير اوي” في جزء سادس

كشف الفنان المصري احمد مكي كشف مكي أنه يفكر في تقديم جزء سادس من مسلسله “الكبير أوي” وذلك بعدما تلقى طلبات كثيرة من جمهوره، كما أن والدته طلبت منه أيضا جزء جديد من المسلسل.

وكانت تعليقات جمهور أحمد مكي قد انهالت مؤخرا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبين «مكي» بإنتاج المزيد من الاعمال الفنية والأغاني خاصة الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي».

يذكر أن اخر أجزاء مسلسل «الكبير أوي» عرض في رمضان 2015، وشارك مكي في بطولته كل من دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وإخراج أحمد الجندي.