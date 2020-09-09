نشرت الفنانة ” أسما شريف منير ” صورة لها برفقة زوجها الفنان ” محمود حجازي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بمناسبة إحتفالهما بمرور عامين على زواجهما .

وكتبت أسما شريف منير في تعليقها على الصورة : ” كل الجوزات فيها حلو ووحش ومشاكل وعشرة وخناقات وحب واختلافات وذكريات ودي السنة التانية وعدينا بكل ده .. كل سنة وإنت جوزي ومطلع عيني ومطلعه عينك برضه ” .

كما نشرت مقاطع فيديو من خلال خاصية الإستوري لإحتفالهما بعيد زواجهما في أحد الأماكن بالقاهرة ويظهر في أحد المقاطع قالب كيك يحمل رقم 2 في إشارة إلى السنة الثانية من زواجهما .