شاهد.. أسيل عمران تسخر من حركات شقيقتها لجين في احد الاعلانات!

نشرت الفنانة السعودية اسيل عمران مقطع فيديو قصير لشقيقتها الاعلامية لجين خلال تصويرها احد الاعلانات وقامت بالتعليق على حركاتها بطريقة طريفة.

وتظهر لجين عمران في احد المشاهد وهي ترفع يدها على وجهها وكأنها تدعو رب العالمين، علقت اسيل على الامر بالقول “هذه وضعية يا رب في عشاء اليوم”.

واكملت اسيل سخريتها الطريفة من حركات شقيقتها بضحكة شريرة وقالت “هذه وضعية تعبت بعد ما دهنت السقف”، وارفقت المقطع بعبارة “ضحكة الشر”، في اشارة الى انها تمازح شقيقتها على طريقتها.

ومن المعروف عن اسيل عفويتها والمواقف الطريفة والطفولية التي تقوم بها باستمرار، الامر الذي يجعلها قريبة من قلوب المتابعين ومحبوبة من الالاف عبر السوشيال ميديا.