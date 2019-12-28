شاهد : أصالة تغني حافية القدمين .. ما السبب ؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية ” أصالة ” وهي تغني حافية القدمين في حفلها الأخير الذي أحيته في دولة الكويت بمنطقة أرض المعارض وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين المتابعين .

مما دفع أصالة إلى الكشف عن السبب من وراء القيام بذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” .

كتبت فيها : ” لم أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت أن أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط يزول إن خلعت ما بقدمي .. فقررت أن أفعل ذلك على المسرح لأكمل فقرتي وأختتم حفلات هذا العام بما يرضيني .. وما فعلته سأكرره بجميع حفلاتي .. وكل سنة وأنتوا على راحتكم ومتل ما بدكم عيشوا ” .

لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت ، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط ، يزول إنّ خلعت مابقدمي ، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح ، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني ، ومافعلته سأكرّره بجميع حفلاتي ، وكلّ سنه وأنتوا على راحتكم ومتلّ مابدّكم عيشوا — Assala (@AssalaOfficial) December 28, 2019