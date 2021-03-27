شاركت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة استلامها لأحدث سيارة “لامبورغيني” قامت بشرائها، وتتخطى قيمتها أكثر من مليون ريال سعودي أي ما يعادل اكثر من ربع مليون دولارا أمريكيا.

وتداول المتابعون فيديو لحظة استلام أمل الأنصاري سيارتها الجديدة على نطاق واسع، بعد أن نشرته عبر حسابها الخاص في “سناب شات”. وظهرت الفاشينيستا السعودية الشهيرة في الفيديو وهي ترفع الغطاء عن سيارتها للمرة الأولى، مشيرة إلى أن يديها ترتجفان من شدة القلق والخوف وهي تصور سيارتها الجديدة.

ورددت أمل الأنصاري بعد ظهور شكل سيارتها الفخمة، قائلة: “ما شاء الله تبارك الله ما تخيلت تكون كدة.. سيارتي حلوة واللون نار، اللهم بارك الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها”.

وعبرت الأنصاري خلال الفيديو عن شعورها بالحماسة الشديدة لرؤية السيارة بعد التعديل، وعلى الرغم من أن بعض العاملين في المعرض استنكروا رغبتها في تغيير لون السيارة الفاخرة بخاصة وأن سعرها يصل إلى مليون ريال سعودي إلا أنها أوضحت أن الهدف من الطلاء المطاطي للسيارة هو حمايتها والحفاظ عليها.

وأوضحت أمل الأنصاري أنها جلست مع فريق عمل لتختار لون سيارتها الجديدة وكانت تميل وقتها إلى اللون الأخضر ومع خلط عدد من الدرجات حصلت على اللون الذي كانت تحلم به لكنها لم تتوقع النتيجة، بخاصة وأنه مع الإضاءة يُعطي درجة مختلفة من اللون الأخضر.

وبمجرد أن فتحت أمل باب السيارة وجدت باقة كبيرة من الزهور على المقعد الأمامي، وأكدت أنها لن تتمكن من قيادة سيارتها بعد التعديل؛ لأن العمل على الأرقام لم ينته بعد،

وختمت أمل الانصاري الفيديو بشكر للجمهور الذي دعمها وأكد لها أن لون سيارتها الجديدة مدهش.