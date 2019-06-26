شاهد.. أمل بوشوشة بالزي الجزائري

نشرت الفنانة الجزائرية احدث صورها بالزي الجزائري المحبب لقلبها ، وظهرت انيقة على رأسها تاج وقد اثنى متابعيها خاصة بالمغرب العربي والجزائر بشكل خاص على هذه الاطلالة التقليدية .



وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ​أمل بوشوشة​ مع شقيقتيها مروة ونوال. وعلق المتابعون والنشطاء على هذه الصورة وأبدوا اعجابهم بجمال الشقيقات الثلاثة ورأى البعض ان شقيقتها التي ترتدي القفطان الابيض تشبهها اكثر من الاخرى فيما رأى البعض ان الشقيقات كلهن يشبهن بعضهن.

من ناحية أخرى، تمضي أمل عطلتها الصيفية مع زوجها في موناكو ونشرت صورا من رحلتهما معاً بحيث يستمتعان على البحر وفي الاماكن السياحية.