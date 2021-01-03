فاجأت الفنانة المغربية المقيمة في السعودية أمينة العلي متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بردها على احد المتابعين الذي طلبها للزواج مؤكدة انها ليست الزوجة المناسبة له.

وظهرت أمينة العلي، في مقطع فيديو، وهي ترد على متابع طلبها للزواج بالقول: “معظم التعليقات اغلبها كده عن الزواج والزواج والزواج” وتابعت: “صدقني إذا كنت متزوجني أو متزوج واحدة زي راح تكره عمرك لا يغرك”. وأضافت: “أنا مرة مزاجية وعنيدة ومتمردة وراسي ناشفة كثير”.

امينة العلي : لو كنت متزوجني او متزوج وحدة زيي راح تكره عمرك .. ! pic.twitter.com/ToVK4OA7SB — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 2, 2021

يذكر أن الفنانة أمينة العلي بدأت شهرتها عندما قامت الفنانة ميساء مغربي بترشيحها للمشاركة بمسلسل لعبة المرأة رجل، شاركت بعد ذلك بالعديد من الأعمال التلفزيونية ولها مشاركات عدة