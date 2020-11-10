نشرت الفنانة ” أمينة ” منشورا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” طالبت من خلاله الدعاء لشقيقها ” عصام ” بالشفاء .

وتضمن المنشور صورة لشقيقها كتبت في تعليقها عليها : ” ده أخويا عصام حكايته حكاية كبيرة أوي فعلا علاقته بيا أنا بالذات مش عارفة اوصفها بحبه حب مش عادي فعلا كل سنه بروحله انجلترا بروح هناك بحس إن أنا معايا الدنيا كلها ” .

وتابعت : ” أخويا عصام واختي عزة الله يرحمها شالو كتير أوي بعد أبويا الله يرحمه أنا بس مش طالبة حاجة منكم بما إنكم بتحبوني أرجو منكم تدعوله ربنا يتم شفاه على خير بالله عليكم تدعوله يتم شفاه على خير أنا بحبه أوي ” .