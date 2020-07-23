نشر ” أيمن الذهبي ” الزوج السابق للفنانة السورية ” أصالة ” مقطع فيديو عبر قناته على موقع ” يوتيوب ” كاشفا من خلاله حقيقة ما تردد عن أن سبب إنفصاله عنها والذي يعود إلى 14 عام مضى هو خيانته لها بالتزامن مع عرض كليب أغنية ” أسفة ” .

فنفى أيمن الذهبي هذا الأمر مؤكدا أن كل ما تردد غير صحيح وأنها مجرد تكهنات من قبل البعض .

وأشار إلى إنه كان من اختار كلمات أغنية ” أسفة ” وكانت فكرة الكليب تدور عن الخيانة الزوجية إلا إنه لم يرتكب خطأ مماثل ضد أصالة .

فقال : ” حصل الخلاف وقت أغنية أسفة والكليب لذا ركبوها على أنها بسبب خيانتي لأصالة فصار الطلاق .. أنا اخترت أسفة كلام ولحن وأنا سجلتها وكنت في التصوير ” .

وتابع الذهبي منتقدا ما حدث في كليب الأغنية : ” ليس من المعقول أن أخون زوجتى فى منزلها فى توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة فقط كانت ترغب فى شراء بعض الأغراض من السوبر ماركت ” .

وأضاف : ” مثل أغنية سامحتك أنا اللي عملتها لأصالة لما كنا بشهر العسل برده ركبوها إنها عملتها عشان مشكلة بيننا ” .