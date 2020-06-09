نشرت الفنانة “قمر” اللبنانية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو وهي ترقص مع الفنانة اللبنانية “ألين خلف” وإبنتها في أجواء من المرح والمزاح، على ألحان أغنيتها الشهيرة “لا لي له”، وسرقت إبنة ألين الأنظار و أشار المتابعين إلى وجه الشبه بينها وبين والدتها.

وعلّقت قمر على الفيديو معبرة عن إعجابها بأغنيات الفنانة ألين خلف ومحبتها لها كإنسانة أيضاً، حيث قالت: “​الين خلف​ مش بس بحبها كإنسانة وفنانة رائعة من الزمن الجميل كل أغانيها بتدخل الفرحة والسعادة ع قلبي”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية قمر خضعت مؤخراً لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بالإشادة بنفسها فأضافت تعليق، قائلة : “أمورة”؛ كما احتفلت قمر مؤخراً بعيد ميلادها في منزلها، واقتصر على حضور نجلها “جيمي” فقط .