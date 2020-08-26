شاركت ملك عوض ابنة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” ظهرت فيه وهي ترقص داخل غرفة نومها.

وتعرضت الشابة للإنتقاد بسبب فستانها القصير وطريقتها في الرقص والذي شاركتها فيه فتاة أخرى داخل غرفتها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين والدتها بالتنبه لما تنزله إبنتها عبر تطبيق “تيك توك”.

من جهة ثانية، لفتت ملك الأنظار بجمالها والشبه الكبير بينها وبين والدتها، معتبرين بأنها نسخة عن النجمة المصرية لناحية ملامح الوجه.

وكانت ملك ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما انتشرت صورتهما على السوشيال ميديا وخطفت الأنظار حينها بجمالها وملامحها الناعمة.