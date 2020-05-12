تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور للممثلة السورية ​”سلافة معمار​” برفقة ابنتها الوحيده “ذهب”، التي خطفت القلوب ولفتت إليها الأنظار بجمالها النادر.

حيث أكد النشطاء علي شبهها الكبير بوالدتها من حيث لون العينين ولون شعرها الاشقر وملامحها، وكأنها نسخة مصغرة من سلافة، الا ان البعض الآخر رأى انها ايضا تشبه والدها المخرج السوري ​”سيف الدين السبيعي​”

يُذكر عن الفنانة سلافة معمار، انها ولدت في26 إبريل بدمشق عام 1976 ، وهي ممثلة سورية أشتهرت في الوسط الفني باحترافيتها وموهبتها وحضورها الفني الذي أثبتته من خلال ما يزيد عن أربعين دور رائع قدمتهم في المسلسلات التلفزيونية، إضافة إلى العديد من المسرحيات.

سطعت النجمة الذهبية سلافة معمار في آخر 4 سنوات تقريباً عندما بدأت تؤدي أدوار البطولة فحصدت عدة جوائز، منها جائزة أدونيا كأفضل ممثلة سورية لعام 2009 عن دورها الرائع في مسلسل “زمن العار”، وجائزة الميوريكس دور لأفضل ممثلة عربية لعام 2011 عن دوريها في مسلسل”تخت شرقي” ومسلسل “ما ملكت أيمانكم”؛ كما أدت سلافة معمار أدوار البطولة في السنوات الاخيرة في الجزء الثاني من “أهل الراية”، وفي مسلسل “أبواب الغيم” و”قيود روح” و”توق” و”السراب” و”الغفران” و”الأرواح العارية”، إضافة إلى دورها الأول في الدراما المصرية في مسلسل “الخواجة عبد القادر” مع النجم يحيى الفخراني في رمضان 2012.

أما عن حياة سلافة معمار الشخصية، فقد تزوجت من الفنان السوري “سيف الدين السبيعي” في عام 2002 تقريباً بعد قصة حب كبيرة، وأنجبت منه ابنتها “ذهب”، ولكن وقع الطلاق بينهما في عام 2012 بعد زواج دام 10 أعوام؛ بعد ذلك قدمت سلافة معمار دورها في مسلسل “أرواح عارية” في رمضان 2013 وظهرت في2014 بأدوار شيقة في عدة مسلسلات منها “قلم حمرة” .