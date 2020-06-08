شاركت الفنانة اللبنانية ​”نادين نسيب نجيم​” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور لها مع إبنتها “هافين”، شهدت لحظات حميمة جمعتهما، بينما تحتضنها في صور وتقبّلها بشغف في صور أخري، وتفاعل الجمهور مع تلك الصور مشيدين بجمال الأم وإبنتها وبالشبه الواضح بينهما.

وأضافت نجيم تعليقاً على تلك الصور ، حيث قالت: “صباح الخير.. صباح الحب والحنان.. بآخر صورة البوسة رح تطلع من تاني خد، طب كتير طيب خدّها بدوب.. الله يحميها و يحمي ولادكم”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قد شاركت جمهورها مؤخراً عبر حسابها بـ إنستجرام، بموقف محرج تعرضت له في حفل زفاف إحدى صديقاتها، حيث ظهرت نجيم في المقطع وهي لا تتمالك نفسها من الضحك، أثناء وقوفها كإشبينة لصديقتها العروس. وانتقلت عدوى الضحك إلى إشبينة أخرى تقف بجانبها، لتلتفت إليهما العروس وتحاول أن تمنع نفسها من الضحك هي الأخري. وطلبت نادين من جمهورها في تعليق علي الفيديو، أن يذكروا أصدقاءهم الذين لا يستطيعون التوقف عن الضحك حتى في المواقف الجادة؛ وحاز هذا الفيديو الطريف على إعجاب الملايين من متابعيها .