شاركت الفنانة المصرية ​”هيدي كرم​” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور لإبنتها الصغري، وتفاعل المتابعين وانهالت عليها الكثير من التعليقات التي تشيد بجمال الصغيرة وأنها تشبه هيدي كرم والدتها إلي حد كبير. وعلّق بعضهم أنها أجمل من والدتها.

وأضافت هيدي تعليقاً على ذلك المنشور ، حيث قالت: “أميرتى الجميلة”.وذلك ضمن عدد من المنشورات التي تنشرها على صفحتها خلال فترة انتشار فيروس كورونا والحجر المنزلي.

يُذكر أن الفنانة هيدي كرم شاركت منذ عدة أيام متابعيها بفيديو نشرته عبر حسابها بـ إنستجرام، وهي تقوم بقص شعرها على خطى الفنانة اللبنانية “ميريام فارس”، حيث كانت تقص شعرها مستغلة بقائها في الحجر المنزلي بعد انتشار فيروس كورونا، في تجربتها الأولى في قص الشعر ذاتياً. وحاز المقطع آلاف الإعجابات والتعليقات من قبل المتابعين